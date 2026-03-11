إنذار "الاختطاف".. السفارة الأمريكية ترفع مستوى التهديد وتأمر رعاياها بالفرار البري: "العراق لم يعد آمناً"

تنبيه أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 11 آذار 2026
الموقع: العراق
لا توجد أولوية أعلى من أمن المواطنين الأمريكيين بالنسبة للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية الأمريكية. تواصل حكومة الولايات المتحدة تقييم خيارات إضافية لمساعدة المواطنين الأمريكيين… pic.twitter.com/1FSlPVhwvV
— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 11, 2026
