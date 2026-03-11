السوداني يصدر توجيهاً يخص "العمليات الاخيرة"

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، انه "وجه القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة خاصة لزيارة أسر الشهداء والجرحى الأبطال من المدنيين والقوات الأمنية، الذين استشهدوا أو أصيبوا جراء العمليات والاعتداءات التي حصلت مؤخراً في عدد من محافظات البلاد".وتأتي هذه الخطوة، وفق البيان، "للاطلاع على أحوالهم ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم.وقد باشرت اللجنة أعمالها اعتباراً من اليوم".