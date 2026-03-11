تفاصيل المسيرات قرب محيط مطار بغداد الدولي

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان ورد لـ انه "تم اسقاط ومعالجة (4) طائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط ، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة ومنعها من الوصول إلى أهدافها".واضاف ان "القوات الأمنية تؤكد استمرارها في أداء واجبها بحماية الأجواء والمنشآت الحيوية والتصدي لأي محاولة تستهدف أمن البلاد".