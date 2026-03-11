استهداف ناقلتي نفط قرب ميناء أم قصر.. إنقاذ 20 شخصاً

أفاد مصدر أمني، بتعرض ناقلتي نفط أجنبيتين للاستهداف قرب ميناء في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "استهداف مجهول لناقلتي نفط اجنبيتين بالقرب من ميناء في ".

وأضاف المصدر أن "الساحبات توجهت الى مكان الحادث وتتمكن من انقاذ 20 شخصا"، مشيرا الى "تسجيل حالة وفاة واحدة".