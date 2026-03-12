مجلس القضاء الأعلى يعلن إتلاف قرابة 44 كيلوغراماً من المواد المخدرة

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة أتلفت ما يقارب 44 كيلو غراماً من المواد المـــتنوعة، والتي كانت مضبوطة ومحفوظة لدى العدلي في دائرة .وأضاف، أنه "بالتنسيق مع وقسم الطب العدلي تم إتلاف 43 كيلو غراماً و918 غراماً و960 مليغراماً من المواد المــخـــدرة".وتابع أن "العملية شملت أيضا إتلاف 91126 قرصاً مــخــــدراً، و5492 قطرة مــخـــدرة، بالإضافة إلى سوائل مخدرة بلغت كميتها 2390 مل".