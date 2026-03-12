العمليات المشتركة تدين استهداف مقرات الحشد الشعبي: اعتداءات غاشمة وسافرة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نتابع ببالغ القلق والاستنكار الاعتداءات الغاشمة والسافرة التي تعرض لها أبطال ، وهم يؤدون واجباتهم الوطنية جنباً إلى جنب مع إخوانهم في قواتنا الأمنية ضمن قواطع المسؤولية".وتابعت، ان"استمرار هذا التجاوز والانتهاكات والعدوان الممنهج والمتكرر، وعدم تمييز الأهداف، من شأنه أن يسهم في خلط الأوراق وتهديد السلم المجتمعي وتقويض ركائز الأمن والاستقرار ، كما أنه يثير حالة من الاستياء والسخط الكبيرين لدى أبناء شعبنا الصابر، محملين الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن تداعياته الخطيرة.".واشارت الى ان " آخر هذه الاعتداءات غير المبررة ما جرى فجر اليوم في ومنطقة عكاشات، والتي سبقتها اعتداءات سافرة في قضاء الصويرة ومواقع ومقرات مختلفة في عموم البلاد".واضافت: "إننا نعدُّ هذه الأفعال والعمليات خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية واستهدافاً مباشراً لكرامة ، وتعدياً واضحاً على قواتنا الأمنية البطلة التي التزمت بأعلى درجات المهنية والوطنية في حماية الأرض والعرض، والحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة بفضل تضحيات قطعاتنا بمختلف صنوفها".