المدنيون في العراق مُعرضون للخطر نتيجة التوترات الإقليمية وانتشار السلاح داخل المدن

وقال المرصد إن المدنيين في ، الذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد من إرث الحروب، أصبحوا اليوم مرة أخرى في مقدمة الفئات المهددة، ومعرضين لخطر حقيقي يطال حقهم الطبيعي في الحياة والأمان الشخصي، وهو حق يكفله الدستور العراقي وتؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ويقف العراق اليوم عند لحظة حساسة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المؤشرات على احتمال اتساع رقعة الصراع في المنطقة. ويثير المشهد الحالي قلقاً متزايداً مع تكرار عبور الطائرات الحربية والصواريخ والطائرات المسيّرة للأجواء العراقية، في وقت تنتشر فيه الأسلحة خارج إطار الدولة وتوجد مخازن عسكرية داخل الأحياء السكنية، وهو ما يضاعف المخاطر على حياة المدنيين.ويرى المرصد أن تحويل المناطق السكنية إلى مواقع عسكرية فعلية، سواء عبر تخزين الأسلحة أو إطلاق الطائرات المسيّرة أو اعتراضها فوق المدن، يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد التي تلزم جميع الأطراف باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.وثق المرصد في 11 آذار/مارس 2026 مقتل امرأة في قضاء الصويرة بمحافظة، نتيجة انفجارات ناجمة عن قصف أميركي - إسرائيلي لمستودع أسلحة تابع للوائين41 و42 ضمن .ووفق المعلومات التي حصل عليها المرصد، أدى القصف إلى انفجارات ثانوية عنيفة داخل المستودع، ما تسبب في تطاير شظايا ومقذوفات باتجاه الأحياء السكنية المجاورة، الأمر الذي أسفر عن مقتل المرأة داخل منزلها وإصابة ابنها بجروح خطيرة.كما رصد المرصد خلال شهر آذار/مارس 2026 حوادث متكررة لسقوط طائرات مسيّرة أو حطامها داخل أحياء مكتظة في ، ما تسبب بأضرار مادية وحالات ذعر بين السكان.ففي 9 آذار/مارس سقط حطام طائرة مسيّرة قرب أحد المنازل في حي الإعلام بعد اعتراضها قرب قاعدة ، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المنزل. كما شهد 11 آذار/مارس حوادث مشابهة في ومنطقة الدورة، حيث تضررت منازل ومركبات مدنية نتيجة سقوط مسيّرات أو حطامها.