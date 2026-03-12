الصفحة الرئيسية
هيئة الحشد: 32 ضربة أمريكية استهدفت مقراتنا الرسمية.. و27 شهيداً حصيلة اعتداءات آذار
أمن
2026-03-12 | 08:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
975 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أصدرت
هيئة الحشد الشعبي
بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للاعتداءات الجوية الآثمة التي نفذها
الطيران الأمريكي
، مستهدفاً مقرات رسمية تابعة للهيئة في عدة محافظات عراقية، في انتهاك صارخ لسيادة البلاد وتجاوز خطير على مؤسساتها الأمنية.
وذكرت الهيئة في بيان ان هذه الاعتداءات طالت مقرات
الحشد الشعبي
في محافظات
ديالى
وكركوك والأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وبابل، وهي مقرات رسمية تعمل ضمن المنظومة الأمنية العراقية وبالتنسيق الكامل مع
قيادة العمليات المشتركة
.
وبلغ العدد الكلي للضربات – بحسب البيان - (32) ضربة جوية، وأسفرت هذه الهجمات منذ بداية هذا الشهر وحتى الآن عن استشهاد (27) مجاهداً وإصابة (50) آخرين من أبناء الحشد الشعبي الذين كانوا يؤدون واجبهم الوطني في الدفاع عن
العراق
وأمنه واستقراره، بينهم (9) شهداء و(10) جرحى في الهجمات الجوية التي وقعت بتاريخ اليوم.
أكدت أن هذه المقرات لم يكن لها أي دور في استهداف القواعد الأمريكية داخل العراق أو خارجه، وأن الذين ارتقوا شهداء هم مجاهدون أبرياء كانوا يمارسون واجباتهم الرسمية، وكان بعضهم مرابطاً على الحدود لحماية سيادة العراق وأمنه.
وتابعت إن
هيئة الحشد الشعبي
، بوصفها جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية للدولة العراقية، تؤكد التزامها الكامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، كما تعمل بتنسيق مباشر ومستمر مع قيادة
العمليات المشتركة
في تنفيذ جميع واجباتها الأمنية والعسكرية.
وإزاء هذه الاعتداءات الخطيرة، طالبت
هيئة الحشد
الشعبي، القوى السياسية كافة باتخاذ موقف وطني حازم وإجراءات واضحة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف قواتنا الأمنية البطلة، وما يمثله ذلك من مساس مباشر بسيادة البلاد وكرامة قواتها الأمنية.
كما اكدت الهيئة أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن هذه الاعتداءات لن تثني أبناء الحشد الشعبي عن مواصلة أداء واجبهم الوطني والدستوري في حماية العراق وشعبه. وسيبقى أبناء الحشد، كما عهدهم الشعب العراقي، حصناً منيعاً وسداً راسخاً بوجه الإرهاب وكل من يحاول النيل من أمن العراق واستقراره وسيادته.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
