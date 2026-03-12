إصابة ستة جنود فرنسيين بهجوم استهدف قاعدة في أربيل

أفاد مصدر أمني، بإصابة ستة جنود فرنسيين بهجوم بطائرات مسيرة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تسجيل ست اصابات من القوات الفرنسية نتيجة هجوم بالمسيرات استهدف قاعدتهم في ".

الى ذلك، قال الجيش الفرنسي في بيان مقتضب، "إصابة 6 من جنودنا في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.