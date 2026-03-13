"المقاومة العراقية" تتبنى اسقاط طائرة الوقود الامريكية

وقالت المقاومة الاسلامية في ، في بيان تابعته ، انه "دفاعاً عن سيادة بلدنا وأجوائه المُستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال، أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، طائرةً من نوع KC-135 تابعةً للاحتلال الأمريكي غرب العراق، بالسلاح المناسب".وفي بيان منفصل، اكدت المقاومة انها "استهدفت طائرةً ثانية من نوع KC-135 تابعةً للاحتلال الأمريكي غرب العراق، استطاع طاقمها الهرب بها بعد إصابتها، وهبطت اضطرارياً في أحد مطارات العدو".وكان مقر خاتم الانبياء اول من اكد سقوط الطائرة بسلاح "المقاومة الاسلامية في العراق"، في تطور عملياتي يكشف عن تنسيق مسبق وتواصل بين الجانبين، على الرغم من ان الجانب الامريكي يؤكد ان سقوط الطائرة لم يكن بسبب تعرضها لاطلاق نار.