في العراق.. احباط (139) حساباً إلكترونياً يهدد الأمن المجتمعي

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الحاكم في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "تمت معالجة (139) حساباً إلكترونياً يهدد الأمن المجتمعي خلال أسبوع"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط (155) هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال ومواد ممنوعة داخل عدد من المؤسسات الإصلاحية".وأضاف أنه "تم ايضاً ضبط (30) شركة تجارية وسياحية ومعامل صناعية مخالفة للضوابط والتعليمات"، مشيراً إلى أنه "تم ضبط ومعالجة (29 طناً و847 كيلوغراماً) من المواد الغذائية المهربة ومنتهية الصلاحية".