امريكا تعلن مقتل 4 من طاقم طائرة التزود بالوقود المتحطمة غربي العراق

وقالت في بيان إن "طائرة التزويد بالوقود من طراز KC-135 سقطت يوم 12 اذار غرب وكان على متنها ستة من أفراد الطاقم".وأكد البيان "مقتل أربعة من أفراد الطاقم، بينما تستمر الجهود للعثور على الآخرين وتحديد مصيرهم"، مشيرا إلى أن "ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق".