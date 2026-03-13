حقيقة اخلاء مقر قيادة عمليات البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "بعض الصفحات الوهمية والمواقع الإخبارية غير الموثوقة تداولت أنباءً تزعم قيام بإخلاء مقرها، وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن هذه الأخبار عارية عن تماماً ولا أساس لها من الواقع".واضافت ان "قيادة عمليات مستمرة بعملها من مقرها بشكل طبيعي، وجميع القطعات العسكرية في مواقعها وتمارس واجباتها الأمنية والميدانية بكل كفاءة واقتدار، وهي في حالة يقظة وإنذار دائم للدفاع عن أرض وأمن مواطنيه".واكدت ان "الجيش العراقي البطل وقواتنا الأمنية ثابتة في مواقعها، ولن تؤثر فيها الشائعات المغرضة التي تحاول النيل من معنويات القوات الأمنية أو بث القلق بين المواطنين"، محذرة "من تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة".واكدت ان "الأجهزة المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات والجهات التي تروج لهذه الأكاذيب والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام وزعزعة الأمن والاستقرار"، داعيا أبناء شعبنا الكريم إلى "اعتماد الأخبار من المصادر الرسمية فقط وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تبثها بعض الصفحات الوهمية لأغراض مشبوهة".