"المقاومة العراقية" تعلن مكافأة 150 مليوناً مقابل معلومات عن أهداف أمريكية

وذكرت المقاومة في بيان أن ما وصفته بـ”تضييق الخناق على الأمريكيين على الأرض” أدى – بحسب البيان – إلى تقليص خياراتهم الأمنية، سواء في صفوف أو الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية العاملة في والمنطقة، ما دفعهم إلى اتخاذ مواقع مدنية بديلة يعتقدون أنها أكثر أماناً.وأعلن البيان، رصد مكافأة مالية قدرها 150 مليون دينار عراقي مقابل تقديم معلومات عن تلك الأهداف، مشيراً إلى أن المكافأة تشمل كل من يدلي بالمعلومات من العراقيين أو الأجانب داخل البلاد.وأضاف أن صرف المكافأة سيكون مقابل تقديم معلومات استباقية دقيقة تقود – بحسب البيان – إلى تنفيذ عمليات إلقاء القبض أو التحديد الميداني لمسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الأمريكي أو عناصر قيادية في وكالات الاستخبارات.وأشار البيان إلى أن تسليم المعلومات والبيانات يتم عبر القنوات الأمنية في المقرات التابعة لما يسمى بـ”فصائل المقاومة” المنتشرة في العراق، مؤكداً ضمان السرية التامة لمصدر المعلومات وحماية هويته وفق ضوابط أمنية مشددة.