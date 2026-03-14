تفاصيل الانفجارين اللذين وقعا في العرصات والنهروان فجر اليوم

وقال مصدر أمني لـ ، انه "في اللحظات الاولى حدث انفجار لم تعرف طبيعته ضمن منطقة المسبح في ، وسط أنباء عن استهداف قيادي في بمنطقة العرصات".فيما ذكر مصدر امني اخر "سقوط جسم غريب على منزل في منطقة العرصات واصابة شخصين داخله تم نقلهما الى مستشفى البدور"، مشيرا إلى "العثور جثة متفحمة داخله".واضاف ان "امن الحشد تبنى مسؤولية التحقيق في الانفجار الذي حصل ضمن العرصات"،وتابع ان "معلومات اشارت إلى استشهاد القيادي ابو حسين الحميداوي".وفي منطقة النهروان، ذكر مصدر أمني لـ نيوز ان "دوي الانفجار حصل بعجلة نوع بالقرب من الجسر الفرنسي في النهروان"، مشيرا إلى أن "الاجهزة الامنية توجهت الى في مكان الحادث للتاكد من الحادث اذا كان عرضي او نتيجة استهداف جوي".وبين ان "الحادث لم يسفر عن وقوع اي اصابات".