تحرك برلماني لطرح قانون "تمويل منظومات الدفاع الجوي"

وقال عضو والدفاع النيابيَّة، أحمد الخزعلي أنَّ " تمويل منظومات الدفاع الجويِّ يُمثل خطوةً أساسيَّةً ضمن أولويات التشريع، إذ سيُتيح التمويل اللازم شراء وتطوير وتشغيل منظومات الدفاع الجويِّ المتقدِّمة، بما يُعزّز السيادة الوطنيَّة ويضمن حماية سماء ".وأضاف أنَّ "التشريع يأتي في ضوء التحدّيات الإقليميَّة الراهنة والمتغيّرات الأمنيَّة التي تتطلّب تعزيز الردع الدفاعيِّ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واكد على أهميَّة الإسراع بتشريع القوانين المرتبطة بأمن البلاد واستقرارها، ولا سيما في ظلِّ استمرار الاعتداءات التي تُهدِّد استقرار العراق السياسيَّ والأمنيَّ.