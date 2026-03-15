التربية تكشف امكانية تأثير الوضع الامني على مواعيد الامتحانات النهائية

وقال المتحدث الرسمي باسم ، إن "مواعيد الامتحانات النهائية ما زالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وهناك متابعة للمنهاج الدراسي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2025 ــ 2026 "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد أن "المواعيد المعلنة سابقاً ما زالت قائمة"، مشيرا إلى أن "أي تغيير بالوضع الأمني وتأثيره في العملية التربوية سيُقدر في وقته وظرفه حينها، نافيا وجود أي تغييرات بالوضع التربوي حاليا، منوها بأن العام الدراسي شارف على الانتهاء وسار بشكل جيد خلال الفترة الماضية ".وأردف أن "جهاز الإشرافين التربوي والاختصاصي يتابعان آلية التدريس بالمدارس وإكمال المنهاج المقرر للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ، من أجل الاستعداد النهائي والأخير للامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025 ــ 2026 ".وأضاف أن "وزارة التربية نسقت مع للهجرة (IOM) لتعزيز الواقع التربوي ضمن توجهات الوزارة لدعم الاستقرار التعليمي في المناطق المتأثرة".