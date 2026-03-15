سقوط خزان وقود لصاروخ بالستي في بابل

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان خزان وقود يعود لصاروخ بالستي سقط في منطقة "السياحي" التابعة لمحافظة ، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية تذكر جراء السقوط.وطوقت القوات الأمنية مكان السقوط، فيما باشرت الفرق الفنية والجهد الهندسي بمعاينة الحطام للتأكد من خلوه من أي مواد خطرة وتحديد مسار المقذوف.ويُرجح أن يكون الخزان قد انفصل عن صاروخ بعيد المدى أثناء عبوره الأجواء العراقية، تزامناً مع موجات القصف المتبادل التي تشهدها المنطقة.