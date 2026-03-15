الاعلام الامني تعلن تفاصيل محاولة استهداف مطار بغداد الدولي

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان ورد لـ انه "في تمام الساعة 19:00 من مساء هذا اليوم، تعرض ومحيطه إلى هجوم بـ (5) صواريخ، أسفر عن إصابة (4) من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة".واضاف ان "أماكن السقوط توزعت داخل حرم المطار الدولي، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من ، وسجن المركزي (الكرخ)"، مشيرا الى انه "فور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في غربي العاصمة بغداد".وذكرت انه "على خلفية الاستهداف ، صدرت التوجيهات والأوامر بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق المستهدفة".