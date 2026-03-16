وسائل اعلام ايرانية "منبهرة": المقاومة العراقية استخدمت "الانفاق الصاروخية" التي انشأها نظام صدام

وقالت الايرانية، ان مجموعة التعليق الحربي التابعة لوكالة انباء ، قامت بفحص قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة السرية تحت الأرض التابعة للمقاومة العراقية.واضافت إن "نوعية وأسلوب العمليات التي قامت بها قوات المقاومة العراقية، وما شابهها من عمليات قام بها ، أمرٌ لافتٌ للنظر، وقد نُشر مقطع فيديو يُظهر المقاومة العراقية وهي تُطلق طائراتٍ مُسيّرة انتحارية، تنطلق من قاعدةٍ تحت الأرض".واوضحت ان "هذه القضية في الأول تظهر أن النموذج الذي تم تطويره على مدى سنوات طويلة بعد الحرب الإيرانية العراقية لحماية البنية التحتية العسكرية، وخاصة في مجالات الصواريخ والطائرات بدون ، والذي تم على أساسه نقل المعدات والأسلحة إلى أماكن آمنة حتى لا تتضرر من القصف الجوي - وهو ما يعتبر إحدى المزايا العسكرية للعدو - قد تم استخدامه الآن أيضًا على يد ".يفهم من ذلك ان الانفاق التي تستخدمها فصائل المقاومة هي انفاق سابقة تم حفرها وتهيئتها من قبل النظام السابق، حيث تشير التقارير الى ان النظام العراقي السابق بقيادة بنى شبكة واسعة ومعقدة من الأنفاق ومنشآت التخزين العسكرية تحت الأرض، تمتد لآلاف الكيلومترات وتتركز في مناطق مثل ، والموصل، وبغداد، صممت هذه المنشآت المحصنة بعمق لإخفاء الأسلحة والقيادات، وتضمنت ملاجئ مضادة للقنابل النووية ومراكز قيادة وسيطرة.