القبض على (كرار الشبح) في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مكافحة إجرام / قسم لمكافحة الإجرام تمكنت من الإطاحة بعصابة إجرامية تُعرف بـ عصابة (كرار الشبح) والمتخصصة بسرقة أسطوانات الغاز ضمن مناطق جانب الكرخ".واضافت ان "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات عن نشاطهم الإجرامي، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة تحركات المتهمين ورصد نشاطهم. وبعد جمع المعلومات والتحري الدقيق، تم التعرف على أفراد العصابة وتحديد أماكن تواجدهم".وتابعت "بعملية نوعية نُفذت بوقت قياسي، تمكنت المفارز من إلقاء القبض عليهم وفق أوامر قبض أصولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".واكدت "استمرارها بملاحقة العصابات الإجرامية وتقديم الجناة للعدالة، حفاظاً على أمن المواطنين واستقرار المجتمع".