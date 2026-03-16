عملية قصف وحشية في الانبار.. استهداف مسعفي ضحايا القصف لمرتين متتاليتين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مقر الفوج الثاني في اللواء 18 التابع للحـ.ـشد الشعـ.ـبي في قضاء القائم بمحافظة ، تعرض إلى قصف صهيوأمريكي غادر أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين"..واضافت انه "خلال محاولة إسعاف وإخلاء الشهداء والجرحى، شن الطيران الصهيوأمريكي قصفًا جويًا ثانٍ استهدف المسعفين، وعند محاولة الإسعاف مرة أخرى كرر القصف الإجرامي للمرة الثالثة، في واحدة من أكثر عمليات القصف وحشية وهمجية التي تستهدف مقاتلين عراقيين يدافعون عن أمن الوطن".