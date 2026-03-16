شرطة اربيل تكشف تفاصيل جريمة قتل استاذ جامعي واحراق جثته

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بعد اندلاع حريق في أحد المنازل في حي (آري – شورش) بمدينة اليوم، توجهت فرق الشرطة فوراً إلى موقع الحادث، وخلال التحقيقات تبيّن أن أستاذاً جامعياً يُدعى صالح، رئيس الحاسوب في بجامعة ، قد قُتل، كما أُحرقت جثته والمنزل".واضافت انه "على الفور تمكنت قواتنا من تحديد هوية المتهم، ويدعى (ز. ع. ح. ع) من أهالي ، من مواليد 2005"، موضحة "بحسب التحقيقات، قام المتهم بعد قتل دلير بسرقة سيارته، وغادر عند الساعة 12:39 ظهراً".واكدت "بعد استحصال قرار من ، وبالتنسيق مع في ، ولا سيما مع مديرية شرطة محافظتي وديالى، تم إلقاء القبض على المتهم في الساعة 5:30 مساءً من اليوم نفسه عند سيطرة خان في محافظة ، وكان بحوزته السيارة المسروقة".وبينت انه "جرى التنسيق لاحقاً لتسليم المتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".