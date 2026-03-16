بغداد: استهداف قوة رسمية اعتداء سافر على سيادة الدولة

وقال في بيان، "في اعتداء غادر وجبان، جرى اليوم استهداف ثلةً من أبطال الميامين، الذين ارتقوا شهداء إثر عدوان طال سيطرةً تابعة للحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة ، ومقار أخرى بالقرب منها، ما أسفر عن استشهاد (8) وإصابة (7) آخرين بإصابات متفاوتة وهم يؤدون واجبهم المقدس في حماية تراب الوطن".

وأضاف "نؤكد رفضنا القاطع والمطلق لاستباحة الدماء الطاهرة، أو أي محاولة لاستهداف أبناء القوات الأمنية الشجاعة في ، فهذه الدماء التي روت أرض العراق دفاعاً عن كرامته ليست رخيصة، ولن تكون يوماً محل تهاون".



ولفت الى أن "استهداف قوة نظامية رسمية تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وقدمت أعظم التضحيات في سبيل تحرير الأرض، هو اعتداء سافر على سيادة الدولة واستمرار لمسلسل الغدر ضد القوى الوطنية التي كانت وما زالت الصخرة التي تحطمت عليها مشاريع الإرهاب والتقسيم".



واعتبر أن "هذه الجرائم البشعة لن تزيد أبطالنا إلا إصراراً على مواصلة درب العطاء، ولن تثني الحشد الشعبي عن القيام بدوره التاريخي في الدفاع عن العراق وشعبه".