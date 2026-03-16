الداخلية: حادث فندق الرشيد لم يسفر عن أضرار بشرية أو مادية

وجاء في بيان للداخلية، "تُعلن أن فرق الدفاع المدني تعاملت، مساء اليوم، مع مقذوف سقط فوق سطح في العاصمة ".وأضاف البيان "فور تلقي البلاغ، تحركت مفارز الدفاع المدني والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المقذوف ومعالجة الموقف بشكل فوري ومهني وفق الإجراءات المعتمدة، وتأمين المكان بالكامل".وأكدت الوزارة أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، كما لم تُسجل أية أضرار أخرى، وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بهذا الشأن"، مجددة "تأكيدها على جاهزية قطعاتها في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن والاستقرار".