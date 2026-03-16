الداخلية تؤكد استمرار حماية البعثات والمقار الحيوية في العراق

وقالت الوزارة في بيان، "إلحاقاً بالبيان الصادر عن بشأن الحادث الذي وقع قرب في العاصمة ، تود الوزارة أن توضح أنه بعد قيام فرق الأدلة الجنائية المختصة بإجراء الكشف الموقعي والفني، تبيّن أن طائرة مسيّرة اصطدمت بالسياج العلوي للفندق دون أن تسفر عن أي خسائر بالأرواح البشرية أو أضرار مادية تُذكر".وأضافت أن "الجهات المختصة تواصل إجراءاتها التحقيقية والفنية لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وجددت الوزارة "إدانتها الشديدة لأي محاولة لاستهداف البعثات الدبلوماسية العاملة في "، مؤكدة أن "هذه البعثات تعمل ضمن الأطر القانونية وتحظى بالحماية الكاملة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وأن استهدافها يعد عملاً مرفوضاً يمس سيادة القانون ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية".وشددت وزارة الداخلية على "استمرار جهودها في حماية البعثات الدبلوماسية والمقار الحيوية، وملاحقة كل من يحاول الإخلال بالأمن والاستقرار في البلاد".