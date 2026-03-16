السوداني يأمر بملاحقة منفذي الاستهدافات الأخيرة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، "في الوقت الذي تتعرض له قواتنا الأمنية من منتسبي لاعتداءات غادرة سقط على إثرها شهداء وجرحى، تكررت الاعتداءات غير المبررة على عدد من المفاصل والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وهي اعتداءات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي يعيشه بفضل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء قواتنا الأمنية البطلة بجميع تشكيلاتها".وأضاف "فقد تعرض حقل مجنون النفطي وفندق الدولي ومقر في العاصمة إلى اعتداءات إرهابية، وهي أعمال إجرامية لها تداعيات خطيرة على بلدنا، وتتسبب بتقويض المساعي الحكومية في البناء والازدهار".ولفت الى أنه "على خلفية هذه الاستهدافات، أمر القائد العام للقوات المسلحة والاستخبارية كافة، بتعقب وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة فوراً لينالوا جزاءهم العادل"، وشدد على أن " وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، كما أمر بمحاسبة المقصرين ممن تلكأ في أداء الواجب ضمن منطقة عمله.وتابع أن "شعبنا العراقي الكريم هو المتضرر الأكبر من هذه الأفعال التي ستُواجه بإجراءات حازمة؛ لضمان ديمومة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".