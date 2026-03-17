ما حصل في ابو نؤاس والجادرية فجرا.. حرب المسيرات والصواريخ تنتقل لوسط العاصمة

وقال المصدر لـ انه "تم معالجة واسقاط مسيرة حاولت التقرب من كما تم معالجة واسقاط مسيرات عدد ثلاثة حاولت استهداف السفارة الامريكية حيث سقطت واحدة ضمن شارع والثانية في محيط السفارة والثالثة يعتقد انها اصابت هدفها داخل السفارة".وبين ان "اصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن استهداف محيط السفارة بعدد من الصواريخ".وتابع ان "منزلا في منطقة استهدفمسيرة الجادرية بصواريخ عدد اثنين"، لافتا الى انه "الحادث ادى الى استشهاد شخص واصابة اخر بجروح".وبين ان " الفريق اول وصل موقع الاستهداف بالمربع الذهبي".