مصدر أمني: مبنى البنك المركزي لم يتعرض لأي استهداف

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بعدم تعرض مبنى البنك المركزي لأي استهداف بعد انباء عن استهدافه.​

وقال المصدر في حديث لـ ، "لم يتعرض مبنى البنك المركزي الى اي استهداف بطيران مسير".

وأضاف المصدر أن "الحادث الذي اصاب البنك نتيجة شظايا من السيرام وتمت السيطرة على الحادث".