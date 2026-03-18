الداخلية: خطط أمنية وخدمية متكاملة لضمان أجواء آمنة خلال عيد الفطر

وذكرت الوزارة في بيان ورد ، انه"بمناسبة قرب حلول عيد المبارك، تتقدم العراقية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى في مختلف أنحاء العالم، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على عراقنا العزيز نعمة الأمن والاستقرار".ودعت الوزارة "أبناء شعبنا الكريم إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، والابتعاد عن جميع الممارسات والسلوكيات الخارجة عن القانون، ومنها إطلاق العيارات النارية، والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، والمخالفات المرورية، وأي تصرفات من شأنها تعكير أجواء الفرح والطمأنينة خلال أيام العيد المبارك".وتابعت أن "اجهزتنا الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ واجباتها في حفظ الأمن والنظام العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإخلال بالقانون أو المساس بأمن المواطنين".واختتمت: "تتمنى وزارة الداخلية لجميع أبناء شعبنا أيام عيد مباركة يسودها الأمن والاستقرار، داعية الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وأهله، وأن يديم عليه نعمة السلام والطمأنينة".