الأمن الوطني يضبط 849 هاتفا وشبكة اتصالات سرية في السجون

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي حضرته ، انه "نحن امام مرحلةتتطلب جهدا امنيا واستخباريا لحماية الامن الداخلي"، مشيرا الى "تعزيز الحماية والكاميرات ورصد اي محاولات شملت سجن والناصرية والتاجي ومجمع سجون المركزي".وتابع، ان "أوضاع المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية مشددة ومتابعة مستمرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أمنها أو سلامة إدارتها"، لافتا الى ان "الإجراءات شملت سجن بابل المركزي، وسجن المركزي، وسجن ، ومجمع سجون بغداد المركزي".واضاف أن "حماية استقرار البلاد مسؤولية مشتركة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، ما يتطلب وعياً في تداول المعلومات وعدم نشر الصور أو المعلومات الحساسة، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، لأن الحفاظ على أمن واستقراره مسؤولية الجميع".