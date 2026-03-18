قائد عمليات بغداد يطمئن: العاصمة آمنة والوضع تحت السيطرة

وقال ، خلال لقائه عدداً من وسائل الإعلام، إن "كافة الإجراءات متخذة لاستقرار العاصمة "، داعياً الجميع إلى " إلى المصادر الأمنية الرسمية".وأضاف أن "عمليات بغداد اتخذت مجموعة من الإجراءات، ومنها انتشار القواطع العسكرية وتأمين الحماية لجميع الهيئات الدبلوماسية والسفارات"، مطمئناً الشعب العراقي وجميع الهيئات الدبلوماسية، بأن "الوضع في بغداد مستقر وآمن".