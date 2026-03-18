جهاز المخابرات الوطني يحذر من "حملة ممنهجة" لتشويه دوره ويلاحق المحرضين قانونياً

وذكر الجهاز في بيانه، أنه "تابع حملة ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت دوره الوطني، من خلال التشكيك بمهنيته والتحريض على قياداته وضباطه".وأعرب الجهاز عن إدانته الشديدة لهذه "الأنشطة الإجرامية المضللة والتحريضية"، مشدداً على ملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.وأكد البيان أن هذه المحاولات "يائسة ولن تثني الجهاز عن أداء واجباته القانونية والدستورية ضمن منظومة الأمن العراقية"، لافتاً إلى أن توقيت هذه الحملة يتزامن مع "التحديات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة".