وذكر بيان للدائرة، أنه "يُحظر بشكل قاطع نشر أي معلومات أو أسرار عسكرية من شأنها أن تخدم أعداء أو تُلحق الضرر بأمن الإقليم، ويجب الالتزام التام بضوابط النشر في هذه المرحلة".واعتبرت أن "تصوير أو نشر مشاهد إسقاط الطائرات المسيّرة أو عرض حطامها يُعد أمراً محظوراً، لما يتضمنه من كشف معلومات تقنية وميدانية حساسة قد يستفيد منها الخصوم".وأكدت على "منع نشر أو تحديد مواقع الأهداف التي تعرضت للهجوم، أو تصوير المنشآت السيادية والأمنية فور وقوع الحوادث، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن والاستقرار".وتوعدت دائرة الإعلام والمعلومات أي وسيلة إعلامية تخالف هذه التعليمات أو "تتعامل بشكل غير مهني مع تغطية أخبار الحروب والهجمات، ستتعرض لإجراءات قانونية فورية من قبل في كردستان"، لافتة إلى ان "العقوبات قد تصل إلى سحب رخصة العمل أو الإغلاق الدائم".ودعت الدائرة جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى "مراعاة المصلحة العامة، والتعامل بأعلى درجات المسؤولية المهنية في تغطية الأحداث الراهنة".