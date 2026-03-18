الحشد يعلن تعرض مقر قائد عمليات قاطع الأنبار الى قصف

وذكر بيان للهيئة "في تمام الساعة 16:10، تعرّض مقر قائد عمليات قاطع في ، ، في قضاء القائم غرب ، إضافةً إلى مقر الفوج الثاني التابع للواء 45، لعدوانٍ صهيو–أمريكي غادر استهدف نقاطًا أمنية طالما دافعت عن خلال الحرب على تنظيم الإرهابي، وثبّتت الأمن في الأرض".واضف البيان "وأسفر هذا القصف الإجرامي عن استشهاد ثلاثة مقاتلين وإصابة آخرين، على أن نوافيكم بالتفاصيل لاحقًا".