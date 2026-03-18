ثلاثة انفجارات تهز كركوك .. مصدر يكشف طبيعتها

وقال المصدر لـ إن الانفجار الأول وقع في بداية شارع تسعين قرب أفران فلسطين، مستهدفاً مقراً تابعاً لـمنظمة بدر/التعبئة العسكرية.وأضاف أن الانفجار الثاني سُمع خلف دائرة بلدية ، بالقرب من مقر الحق، فيما وقع الانفجار الثالث في منطقة حي البدر خلف ، مستهدفاً مقر إسناد اللواء 63.ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن حجم الخسائر.