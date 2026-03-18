الحشد يعلن اصابة 3 مقاتلين بقصف كركوك

وذكر بيان للهيئة، "في تمام الساعة 18:00 من مساء اليوم الأربعاء، تعرّض مقر الفوج الثالث التابع للواء 16 في ، ضمن قضاء بمحافظة ، لاعتداء صهيو-أميركي غادر، يأتي في سياق سلسلة الاعتداءات الهمجية المتكررة التي تستهدف مواقع ومقرات الحشد الشعبي".وقد أسفر هذا الاعتداء، وفق البيان، عن "إصابة ثلاثة من المقاتلين أثناء أدائهم الواجب".وفي السياق ذاته، اشار البيان الى "تعرّض مقر اللواء 63 في الحشد الشعبي، ضمن ، لاعتداء مماثل، لم يُسفر عن أي خسائر بشرية".