الدفاع تعلن تعرض قاعدة كركوك الجوية إلى اعتداء بمقذوف حربي

أعلنت ، الأربعاء، عن تعرض إلى اعتداء بمقذوف حربي.



وقالت الوزارة في بيان، "تعرضت إلى اعتداء اثم بمقذوف حربي، نتج عنه اندلاع حريق داخل القاعدة، وقد سارعت الكوادر الفنية إلى احتوائه والسيطرة عليه بشكل كامل، مما حال دون توسع الأضرار وعدم وقوع خسائر بشرية".

وأكدت أن "قاعدة الجوية هي قاعدة عراقية خالصة، تضم أسراباً من ، ويعمل فيها كوادر وطنية بالكامل من الطيارين والفنيين، ولا وجود لأي عناصر أو كوادر أجنبية داخلها".

ولفتت الى أن "استهداف هذه القاعدة يمثل اعتداءً مباشراً على قدرات طيران الجيش العراقي، ويهدد بإلحاق خسائر كبيرة بالمنظومة الجوية في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الدفاع، ومنذ سنوات جهودها الحثيثة لإعادة بناء العراقية وتطوير طيران الجيش ورفده بأحدث الإمكانيات".

واعتبر بيان الوزارة أن "مثل هذه الأعمال العدائية لا تستهدف منشآت عسكرية فحسب، بل تسعى إلى تقويض ما تحقق من إنجازات وإضعاف قدرات الدفاعية، وهو أمر مرفوض ويستدعي الوقوف بحزم أمام كل من يحاول المساس بأمن البلاد وسيادته".