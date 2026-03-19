العراق يشرع في رفع دعوى ضد المسؤولين عن قصف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمني

وقال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : "كانت لنا إدانة شديدة للاعتداء الغادروالجبان الذي طال مقار وهي مؤسسة أمنية حكومية رسمية تقوم بمهامها في حفظ الأمن وحماية "، مبينا ان "الاعتداء غير مبرر وشرعنا بالإجراءات القانونية لمن تسبب بهدر أرواح أبطال الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية الأخرى".وتابع، ان "القائد العام للقوات المسلحة، شكل لجنة لزيارة عوائل الشهداء وتفقد حالة الجرحى وهو متابع لأحوال الجرحى"، لافتا الى ان " ، وجّه بتوفير كامل الدعم والرعاية الطبية الكفيلة بعودة الجرحى واكتسابهم الشفاء التام"واضاف ان "العراق شرع بالإجراءات القانونية بتقديم الشكوى بحق من تسبب بقصف مقار الحشد الشعبي والمقار الأمنية الأخرى".