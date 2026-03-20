Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن اقتراب خطير بين طائرتين في ولاية نيوجيرسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تصعيد خطير.. 85 ضربة عسكرية ضد العراق منذ بدء الحرب

أمن

2026-03-20 | 08:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تصعيد خطير.. 85 ضربة عسكرية ضد العراق منذ بدء الحرب
739 شوهد


أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، متابعته بقلق بالغ لتطورات الحرب في المنطقة، مؤكداً أن نيرانها وصلت بشكل مباشر إلى العراق.

وقال المرصد في بيان، "يتابع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مجريات حرب المنطقة بقلق بالغ، والتي وصلت نيرانها بشكل مباشر إلى العراق، بما فيها من قصف استهدف عناصر المؤسسات الأمنية، فضلاً عن المدنيين ومنازل العوائل الآمنة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للسيادة الوطنية، ويضع جميع السلطات في مسؤولية مباشرة لوضع حد لذلك ومنع استمرار تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية".
 
وأحصى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، "تعرض البلاد إلى أكثر من 85 ضربة عسكرية خارجية خلال الفترة 28 شباط – 18 آذار 2026، سقط على إثرها ما لا يقل عن 62 قتيلاً، فضلاً عن ما لا يقل عن 110 جريحاً موثقاً، مع استمرار عمليات التدقيق التي قد ترفع هذه الحصيلة، وذلك بعد ضربات مكثفة استهدفت مواقع عناصر أمن ينتمون للمؤسسة الأمنية العراقية في مختلف المدن العراقية".

ويتضح من خلال البيانات الميدانية التي وثقها المرصد أن "الهجمات لم تكن عشوائية أو محدودة، بل توزعت بشكل واسع على عدة محافظات ومحاور عملياتية، مع تركّز لافت في المناطق ذات الأهمية الأمنية والحدودية". 

واضاف الحرصد، انه "سجّلت محافظة الأنبار، ولا سيما في القائم وعكاشات، الحصيلة الأعلى من حيث عدد القتلى، حيث سقط 31 قتيلاً و20 جريحاً نتيجة 19 ضربة جوية، ما يعكس شدة الاستهداف في هذا القاطع الحيوي".

وفي عمليات الجزيرة، "أودت الضربات بحياة 14 شخصاً وأصابت 4 آخرين خلال 10 هجمات، فيما امتد القصف إلى العاصمة بغداد، حيث أسفرت 4 ضربات عن سقوط 11 قتيلاً و11 جريحاً، في استهدافات وقعت داخل بيئة حضرية مكتظة، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين".

أما في محافظة نينوى، لفت المرصد الى "تسجيل تنفيذ 20 ضربة جوية أسفرت عن سقوط قتيل واحد وإصابة 12 آخرين، في مؤشر على استهداف مكثف للبنى التحتية والمواقع اللوجستية، بينما شهد محور الشمال وشرق دجلة 8 ضربات أدت إلى سقوط 5 قتلى و28 جريحاً، ما يعكس اتساع رقعة العمليات وتعدد جبهاتها".

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "هذا الانتشار الجغرافي الواسع وكثافة الضربات يرسخان توصيف هذه العمليات بوصفها حملة عسكرية منظمة، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع قواعد القانون الدولي. فوفقاً للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، يُحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، كما أن تنفيذ هذه الضربات دون موافقة الحكومة العراقية يمثل انتهاكاً صريحاً لسيادة العراق".

واكد المرصد، ان "هذه العمليات تثير إشكاليات جدية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، التي تلزم أطراف النزاع بتجنب استهداف المدنيين أو تعريضهم لمخاطر مفرطة". 

واعتبر "إن وقوع ضربات داخل مناطق حضرية، كما حدث في بغداد، يعزز المخاوف من عدم الالتزام بهذه المبادئ".

وشدد على ان "استهداف تشكيلات أمنية رسمية، بما فيها هيئة الحشد الشعبي المنصوص عليها في قانونها رقم (40) لسنة 2016 كجزء من القوات المسلحة العراقية، يُعد اعتداءً مباشراً على مؤسسات الدولة، ويخالف أحكام الدستور العراقي، ولا سيما المادة (1) التي تؤكد سيادة العراق، والمادة (9) التي تنظم مهام القوات المسلحة باعتبارها أداة لحماية البلاد، لا ساحة مفتوحة للاستهداف الخارجي".

وبين المرصد العراقي لحقوق الإنسان، ان "هذه الإحصائية ستصدر بشكل مستمر، في محاولة منه لتوثيق ما يجري من عمليات عسكرية تخلف ضحايا وخسائر على جميع المستويات، فيما يؤكد أنه سيستمر في تقديم الإحصائيات تباعاً، بما يشمل الضربات التي طالت مواقع أمنية، وكذلك تلك التي استهدفت البعثات الدبلوماسية داخل العراق، ومدن إقليم كوردستان والمنشآت الحيوية فيه، ضمن متابعة شاملة لتطورات المشهد الأمني".
 
وشدد على "إن جميع السلطات والفعاليات المؤثرة في العراق، مدعوة لإجراء حراك عاجل وجاد من أجل تفادي التصعيد ووضع حد لآثاره على البلاد، التي ما زالت تعاني من تداعيات الحروب والتوترات السابقة".

كما اكد المرصد على أن "استمرار الضربات في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين يفاقم من حجم المخاطر الإنسانية، ويستدعي تحركاً فورياً على المستويين الوطني والدولي لمنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التدهور".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

اخترنا لك
اخلاء بعثة الناتو وانسحابها خارج العراق
10:15 | 2026-03-20
طائرات حربية تجوب سماء بغداد
08:53 | 2026-03-20
بالصور.. طائرة أميركية تهبط بمركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد
06:33 | 2026-03-20
العراق يشرع في رفع دعوى ضد المسؤولين عن قصف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمني
07:28 | 2026-03-19
الداخلية تنفي اقتحام قوة أمريكية لمقر "الرد السريع" في مطار بغداد
02:31 | 2026-03-19
نينوى.. استشهاد وإصابة 3 مقاتلين من الحشد الشعبي إثر عدوان جوي
02:00 | 2026-03-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.