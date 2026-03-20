اخلاء بعثة الناتو وانسحابها خارج العراق

وقال المصدر في حديثه للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "يتم اخلاء بعثة لمعسكرها والانسحاب إلى خارج وهي عملية مؤقتة بسبب الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة حاليا وخوفا على حياتهم".وأضاف أن "عناصر الناتو المتواجدين في العراق هم عبارة عن بعثة غير قتالية وواجبها تدريبي استشاري وستعود فور انتهاء الحرب واستقرار الوضع الامني بالعراق".