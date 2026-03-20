السوداني يوكد على دور القوات المسلحة في حماية المنشآت الحيوية

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، أجرى اليوم الجمعة، زيارة إلى مقر لواء القوات الخاصه 62، ضمن تشكيلات فرقة القوّات الخاصة الأولى".وترأس ، "إثر وصوله، اجتماعاً ضم؛ رئيس أركان الجيش، وقائد ، وقائد الفرقة الأولى قوات خاصة، وآمر اللواء 62 قوات خاصة، جرى خلاله استعراض التطوّرات الأمنية، والمعطيات الميدانية لجهوزية تشكيلات القوات المسلحة في قواطع المهام والواجبات، واستمع الى شرح مفصل عن مهام اللواء وواجباته في قاطع مسؤوليته في تأمين الأمن والاستقرار، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاقها".والتقى القائد العام للقوات المسلحة "بالمقاتلين الأبطال من منتسبي اللواء، واطلع على مستوى الاستعداد القتالي والتدريبي لهم، وأثنى على الانضباط العالي وكفاءة ومستويات التدريب والتجهيز المتقدمة".وبين "أهمية دور القوات المسلحة، بكل تشكيلاتها وصنوفها العاملة، في حماية المنشآت الحيوية في عموم البلاد، مشدداً على رفض استهداف القوات العسكرية والأمنية بجميع تشكيلاتها وصنوفها".وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى "تشكيلات وألوية فرقة ، واللواء الثاني والستين، بوصفها قوات نخبة تتمتع بجهوزية عالية، وأداء نوعي متميز ومصنّف ضمن التصنيفات الدولية، بما يمتلك من أفضل الأسلحة والقدرات، والقابلية على تنفيذ العمليات النوعية في حفظ كيان الدوله وسيادة القانون، وأكد على ضرورة الاستمرار بالتدريب، في إطار التطوير والمناهج الحديثة بشكل يحاكي تتفيذ المهمات الخاصة".