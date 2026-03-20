شرطة البصرة: لم نسجل اي اطلاق نار تجاه المصلين في جامع "كوت الصلحي"

وذكر بيان للقيادة، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بقيام أشخاص مجهولين بإطلاق النار على جامع (كوت الصلحي) في بمحافظة أثناء أداء صلاة عيد ".وبينت أن "هذه الأنباء غير دقيقة إذ لم يُسجل أي اعتداء على المصلين داخل الجامع ولم تحدث أية إطلاقات نارية باتجاهه وما جرى هو سماع صوت إطلاق نار في منطقة قريبة من الجامع دون أن يشكّل ذلك أي تهديد مباشر على المصلين".واضافت "كان قد حصل سوء فهم بين امام الجامع و احد الاشخاص الساكنين هناك وتم تسجيل شكوى ضده و القاء القبض عليه وجار التحقيق لمعرفة مصدر الاطلاقات النارية وأسبابها".