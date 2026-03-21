أنباء عن سقوط طائرة مسيرة بالقرب من معرض بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بورود أنباء عن سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في ، وتحديداً بالقرب من معرض الدولي غربي العاصمة.



وأوضح المصدر أن الحادث دفع القوات الأمنية إلى الاستنفار الفوري وتطويق المنطقة للتحقق من طبيعة الجسم الساقط.



تأتي هذه الأنباء في ظل توترات أمنية متصاعدة تشهدها المنطقة، تخللها تكرار حوادث سقوط طائرات مسيرة في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الأسابيع الماضية.