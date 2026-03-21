خلية الإعلام الأمني تعلن استهداف مقر جهاز المخابرات في المنصور بطائرة مسيرة

وأوضح معن في بيان مقتضب، أن الهجوم وقع في تمام الساعة العاشرة والربع (10:15) من صباح هذا اليوم، مشيراً إلى أن المقر المستهدف يقع في غربي العاصمة .وفور وقوع الحادث، طوقت القوات الأمنية المنطقة المحيطة بالمقر والجوار السكني، فيما بدأت الفرق الفنية المختصة بإجراء الكشف الميداني وجمع الأدلة المتعلقة بمسار الطائرة المسيرة ونوعها.ولم تذكر الخلية حتى الآن حجم الأضرار المادية أو وقوع إصابات بشرية جراء الهجوم، مؤكدة أن "باقي التفاصيل ستُعلن لاحقاً" فور اكتمال التحقيقات الأولية.يأتي هذا الاستهداف الخطير في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد توترات أمنية متزايدة، وتزامناً مع أنباء سابقة وردت صباح اليوم عن سقوط طائرة مسيرة بالقرب من معرض بغداد الدولي القريب من المنطقة المستهدفة.