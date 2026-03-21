جهاز المخابرات الوطني ينعى أحد ضباطه إثر "استهداف إرهابي" لمقره في بغداد

وذكر الجهاز في بيان رسمي تلقت " " نسخة منه، أن الهجوم وقع في تمام الساعة العاشرة (10:00) من صباح اليوم السبت الموافق 21 آذار 2026، وأسفر عن استشهاد أحد ضباطه.ووصف البيان هذا الاستهداف بأنه "محاولة يائسة" تهدف إلى ثني الجهاز عن أداء دوره المهني. وأكد جهاز المخابرات مضيه قدماً في أداء واجباته الوطنية، مشدداً على أن هذه الممارسات الارهابية لن تزيده إلا صلابة وإصراراً على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.يأتي هذا التطور الأمني الخطير في وقت تشهد فيه العاصمة إجراءات مشددة، وتزامناً مع بلاغات سابقة عن نشاط لطائرات مسيرة في مناطق قريبة من موقع الحادث بمحيط .