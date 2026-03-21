الداخلية تؤكد تحصين السجون العراقية وتدعو المواطنين لتجنب تصوير مواقع سقوط الصواريخ

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس ، في مؤتمر صحفي إن الجهود متضافرة بين كافة المسميات الأمنية لضمان استقرار الأوضاع وحماية المنشآت الحيوية في ظل الظروف الراهنة.وفي سياق التعامل مع التهديدات الجوية، أوضح البهادلي أن الوزارة تتعامل بمهنية مع الصواريخ التي تسقط داخل المدن، داعياً المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المستهدفة حفاظاً على سلامتهم.وشدد المتحدث باسم الداخلية على منع تصوير مواقع السقوط أو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذه الممارسات قد تضر بالأمن العام وتعرقل عمل الفرق الفنية والهندسية في مكان الحادث.ولفت البهادلي إلى أن الإجراءات والتحصينات الأمنية مستمرة لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين في مختلف القواطع، مبيناً أن ملف السجون يحظى بأولوية قصوى من حيث التأمين والرقابة لمنع أي خروقات.وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العاصمة وعدد من المحافظات توترات أمنية ناتجة عن تبادل الرشقات الصاروخية والمسيرة، مما استدعى استنفاراً كاملاً للأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.