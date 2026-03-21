قائد قوات الحدود: لا تسلل عبر الحدود السورية والتحصينات في "أفضل حالاتها"

وقال في مؤتمر صحفي إن الشريط الحدودي يمر بأفضل حالاته من حيث الضبط والسيطرة، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر وعالي المستوى بين القوات العراقية والسورية لتأمين المنافذ والمناطق الحدودية المشتركة.ونفى السعيدي جملة وتفصيلاً ما يشاع عن وجود ثغرات أو حالات تسلل، واصفاً تلك الأنباء بأنها "عارية عن "، مشدداً على أن جميع المقاطع الحدودية مراقبة بكاميرات حرارية متطورة ومنظومات رصد وحراسة مشددة تعمل على مدار الساعة.وتأتي هذه التصريحات المطمئنة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية واسعة، مما استدعى استنفاراً كبيراً لقوات الحدود لضمان عدم استغلال هذه الظروف من قبل الجماعات الإرهابية أو عصابات التهريب. وأكد الفريق السعيدي أن القوات المرابطة على الحدود تمتلك الجهوزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ، معتمداً على العمق الأمني والتحصينات الهندسية التي تم تشييدها مؤخراً على طول الشريط الحدودي.