قائد شرطة الأنبار ينفي انسحاب أي قطعات أمنية: وضع الحدود مستقر

وقال العلواني في مؤتمر صحفي، إن الخطة الأمنية الخاصة بعيد المبارك تسير بانسيابية عالية وتنسيق محكم بين مختلف التشكيلات الصنوف العسكرية.ونفى بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن انسحاب قطعات أمنية من المحافظة، واصفاً تلك المعلومات بأنها "عارية عن ". وأوضح العميد العلواني أن القطعات الأمنية منتشرة بشكل كثيف وفعال في جميع السيطرات والمداخل الحيوية، فضلاً عن تعزيز التواجد على طول الشريط الحدودي لضمان أقصى درجات الحماية والاستقرار.