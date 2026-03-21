بغداد.. إصابة مدنيين بانفجار طائرة مسيرة في أبو غريب وسقوط أخرى بناحية الوحدة

وأوضح المصدر لـ" " أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت وانفجرت في غربي العاصمة، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة صادف مرورهما لحظة الانفجار.وفي تطور أمني آخر، شهدت ناحية الوحدة (جنوبي بغداد) سقوط طائرة مسيرة مفخخة ثانية، إلا أن المصادر الأمنية أكدت عدم انفجارها عند الارتطام بالأرض. وسارعت قوة أمنية متخصصة ومفارز من مكافحة المتفجرات إلى موقع السقوط في ناحية الوحدة لتفكيك الطائرة ونقل حطامها لإجراء التحليلات الفنية وتحديد مصدر انطلاقها.وتأتي هذه الحوادث بالتزامن مع استهداف مقر جهاز المخابرات في بمسيرة مفخخة صباح اليوم، مما يشير إلى تصعيد أمني واسع النطاق باستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع ومناطق متفرقة. وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في مناطق سقوط المسيرات، وباشرت بعمليات تمشيط واسعة للبحث عن منصات الإطلاق المحتملة في المناطق المفتوحة والمحيطة بحزام .